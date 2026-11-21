تصدَّر المنتخب المغربي تحت 17 عامًا لكرة القدم، الجمعة، المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، الجارية في الدوحة، بعد تغلُّبه على فيجي 6ـ0.

وعلى الملعب السابع بـ «إسباير زون» في العاصمة القطرية، وضع إسماعيل العود المغرب في المقدمة عند الدقيقة 3، ثم وسَّع إبراهيم الرباج، وعمران طلعي التقدم لأشبال «أسود الأطلس» بهدفين، لينتهي الشوط الأول بثلاثيةٍ نظيفةٍ.

وواصل المنتخب المغربي تفوُّقه في الشوط الثاني، وأضاف ثلاثة أهدافٍ بأقدام زياد بهاء «49» و«55» من ركلة جزاء، ورامي لقماني «85».

ومنحت هذه النتيجة المغرب صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن إسبانيا، التي فازت بدورها على الصين 5ـ0، الجمعة.

وفي باقي مباريات اليوم، تغلَّبت إيطاليا، بطلة أوروبا تحت 17 عامًا، على جامايكا 6ـ0 ضمن المجموعة الخامسة.

وكان فيديريكو كروسي نجم المباراة بلا منازعٍ حيث سجل هدفين، وصنع آخرَ حيث انقض على كرةٍ مرتدةٍ، أحرز منها الأول «7»، وسجل الثاني بمجهود فردي «15».

بعد ذلك تحوَّل كروسي إلى صانع أهدافٍ عندما مرَّر الكرة إلى دييجو بيريلو الذي وقَّع على الثالث «34» قبل أن يسهم أيضًا في الرابع لإيطاليا بعد أن ارتدت رأسيته من المدافع جهماري نولان، ودخلت الشباك «43».

وأحرز جيولي جياماتي الهدف الخامس بركلةٍ مقصيةٍ، بينما اختتم توماس كوريليانو السداسية «78».

ومنحت هذه النتيجة إيطاليا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن كوت ديفوار، التي انتصرت على أوزبكستان 2ـ1.

وفي تلك المباراة، سيطر «الأفيال» على مجرياتها منذ البداية، وأثمرت تمريرةٌ متقنةٌ من يان سيسيه عن هدفٍ للمهاجم هوبير ياو الذي تابع الكرة المرتدة في الشباك «7».

وأدى تبديلان في الشوط الأول إلى تغيير مجرى المباراة لصالح أوزبكستان، التي عادلت النتيجة برأسيةٍ قويةٍ من محمد خاكيموف «51».

وبدا التعادل وشيكًا، لكنَّ عباس دياراسوبا سجل هدفًا متأخرًا «89» بتسديدةٍ حاسمةٍ، ليمنح كوت ديفوار النقاط الثلاث، والمركز الثاني في المجموعة.

في حين، اكتفى منتخبا السنغال وكرواتيا بالتعادل 1ـ1 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتقدَّم الكروات في الدقيقة 8 بهدفٍ من تسديدةٍ قويةٍ بالقدم اليسرى للوكا بارتولوفيتش، ارتطمت بالعارضة، ودخلت المرمى «8».

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبدو ديالو «42»، ليلعب أشبال «أسود التيرانجا» بنقصٍ عددي، لكنَّه لم يؤثر في عزيمتهم، إذ أدركوا التعادل بعد ثلاث دقائق عندما سدَّد سيجا مبودجي ببراعةٍ ركلةً حرةً متقنةً.

وبهذه النتيجة، تصدَّرت طاجيكستان المجموعة بثلاث نقاطٍ بعد فوزها على كوبا 5ـ3، الجمعة، بينما حلَّت كرواتيا والسنغال في المركزين الثاني والثالث.