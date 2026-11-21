خسِر فريق النصر الأول لكرة القدم للمرَّة السادسة في غياب نجمه السنغالي ساديو ماني، الذي حال ظرفٌ أسري دون الاستعانة به أمام الأهلي، الجمعة، في «الكلاسيكو» المؤجَّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

ورُزِق الجناح المخضرم مولودًا صباح يوم المباراة، وسمح له الجهاز الفني بالخروج من قائمتها مراعاةً لظرفِه.

وخسِر فريقه 1ـ3 بعدما كان متقدمًا بهدفٍ، على ملعب «الإنماء» في جدة، وفقدَ فرصة تصدُّر جدول الترتيب.

وغاب ماني عن قوائم 12 من مباريات النصر الموسم الماضي، وخسِر زملاؤه خمسًا منها، وكسِبوا ستًّا، وتعادلوا في واحدةٍ.

ووقعت اثنتان من هذه الخسائر أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، والدور الأول من دوري روشن، مع هزيمتين أمام القادسية في «روشن»، وأخرى أمام الهلال في المسابقة ذاتها.

ويرتفع العدد إلى ستٍّ بنتيجة «الكلاسيكو» المؤجّل من الجولة التاسعة، الذي سجَّل أول غيابٍ للنجم البالغ من العمر 34 عامًا عن فريقه الموسم الجاري، والرابع له بالقميص الأصفر.

وخلال الموسمين الأول والثاني له مع الفريق، ابتعد السنغالي عن قوائم خمس مبارياتٍ فقط، ولم يتضرَّر فريقُه، وكسِبها جميعًا.

وفي المجمل، خلت قوائم مواجهات النصراويين من اسم ماني 18 مرَّةً، خسِر الفريق في ستٍّ منها، نصفُها أمام الأهلي، مقابل فوزه في 11، مع تعادلٍ وحيد.