استقبلت شباك فريق النصر الأول لكرة القدم ثلاثة أهدافٍ في مباراةٍ واحدةٍ مرَّتين خلال أول 12 جولةً من دوري روشن السعودي، بعدما كانت قد تلقَّت ثلاثيةً ثلاث مرَّاتٍ فقط طوال النسخة الماضية من البطولة.

وتلقَّى مرمى الفريق العاصمي ثلاثة أهدافٍ أمام الخلود في المباراة التي أنهاها فائزًا بنتيجة 5ـ3، نهاية الشهر الماضي، ضمن الجولة الـ 12.

وفي المواجهة التالية مباشرةً، المؤجَّلة من الجولة التاسعة، اهتزَّت شباكه بثلاثيةٍ جديدةٍ أمام الأهلي، الجمعة، ليخسر بنتيجة 1ـ3.

ومُنيت شباك النصر بـ 14 هدفًا خلال أول 12 جولةً من الموسم الجاري، مقابل سبعة أهدافٍ في عدد المباريات ذاته من النسخة الماضية.

وقاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس النصر في الموسم الماضي قبل رحيله خلال الصيف، ليتولَّى الأسترالي أنج بوستيكوجلو المهمة خلفًا له.