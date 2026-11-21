آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
أكبر ضحايا توني في الدوري
2026.11.21 | 12:42 am
الأكثر قراءة
1
3 ساعات تؤهل مصابي النصر قبل «الكلاسيكو»
2
تضاؤل فرصة لحاق الغنام بالهلال
3
المولود الثاني يحرم النصر من ماني
4
السبت.. سالم ينطلق مع الهلال
5
ريشة: حكم الكلاسيكو تجاهل طرد جالينو
6
إشارة جالينو إلى الركبة.. ما القصة؟
7
من هو تيلو حكم «الكلاسيكو» الذي طرد 10؟
8
البريكان يعود.. ويجلس بديلا أمام النصر
Previous
Next
اخترنا لكم
جوائز آسيا.. سالم يبحث عن الثالثة والبريكان يدخل سباق الأولى
محزري يعاني من تمزق.. وينتظر الأشعة
الإثنين.. شراحيلي يسند مخططات فيسينج
تجارب الأخضر.. البداية قبل 59 عاما وحمزة الأسرع
من هو ديجار مدرب لانس الجديد؟
×
الكرة السعودية
2026-11-20 20:51:02
السبت.. الهلال يتدرّب ويغادر إلى أوزبكستان
الكرة السعودية
2026-11-19 15:32:30
سالم: أي لاعب يتمنى التتويج وكتابة التاريخ
الكرة السعودية
2026-11-18 23:37:27
الدوسري والهلال.. انتظار العرض
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-17 23:26:50
الأخضر يخسر 5 نقاط في تصنيف «فيفا»
الكرة السعودية
2026-11-17 20:56:03
البريكان يلحق بثلاثة هدافين
الكرة السعودية
2026-11-17 20:52:02
لاجامي.. الحمراء الـ 47 في تاريخ الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-21 01:36:36
رأس إيبانيز ترسم 11 فرحة أهلاوية
الكرة السعودية
2026-11-21 01:11:37
تسديدات جالينو.. سلاح حسم 4 قمم
الصورة .. قصة
2026-11-21 00:49:11
الأهلي وديميرال.. فرحة كبيرة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-19 23:28:43
الاتحاد يشكّل لجنة المئوية
الكرة السعودية
2026-11-18 23:45:43
فيسينج يحدد مصير شراحيلي
الصورة .. قصة
2026-11-18 23:25:41
فوز اتحادي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-21 01:11:37
تسديدات جالينو.. سلاح حسم 4 قمم
الصورة .. قصة
2026-11-21 00:49:11
الأهلي وديميرال.. فرحة كبيرة
الكرة السعودية
2026-11-21 00:31:09
أرقام 12 جولة تكشف تراجع النصر دفاعيّا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-21 01:36:36
رأس إيبانيز ترسم 11 فرحة أهلاوية
الكرة السعودية
2026-11-21 01:11:37
تسديدات جالينو.. سلاح حسم 4 قمم
الصورة .. قصة
2026-11-21 00:49:11
الأهلي وديميرال.. فرحة كبيرة
Previous
Next
×
منوعات
2026-11-20 20:03:17
المرة الأولى.. عروض «عالم ريتشيل» تنطلق في الرياض
فيديو
2026-11-20 18:55:15
تقويم القطيف يفتتح مهرجان السيارات الكلاسيكية
منوعات
2026-11-20 15:31:44
الثلاثاء.. أول عروض «اعمل معروف»
Previous
Next
×
ESports
2026-11-19 16:09:07
كأس المنتخبات الإلكترونية تكشف عن جديد نسخة 2027
ESports
2026-11-18 15:10:11
24 نوفمبر انطلاق تحدي الأحساء للرياضات الإلكترونية
ESports
2026-11-17 16:00:11
«GTA 6».. من تصاميم الأندية إلى ملاعب السلة
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث