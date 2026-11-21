قلبَ البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مسار المواجهة أمام النصر، الجمعة، بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء، أعاد بها زملاءَه إلى أجواء «الكلاسيكو» بعد التأخُّر بهدفٍ، قبل أن تستكمل الكتيبة الجدَّاوية العودة بهدفين في الشوط الثاني، وتحسم الفوز «3ـ1».

وجاء هدف جالينو في الدقيقة 45+1 بتصويبةٍ بعيدة المدى، استقرَّت في شباك مواطنه بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، ليمنح الأهلي التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ويمهِّد الطريق أمام زميليه الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، والبرازيلي روجر إيبانيز، قلب الدفاع، لتسجيل هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وأعاد الهدف تسليط الضوء على سجل الجناح البرازيلي في التسديدات البعيدة بعدما أحرز أربعة أهدافٍ بهذه الطريقة في مبارياتٍ مهمةٍ للأهلي، ثلاثةٌ منها في الأدوار الحاسمة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والرابع أمام النصر.

وبدأت السلسلة في نهائي نسخة 2024ـ2025 أمام كاواساكي فرونتال الياباني عندما افتتح جالينو التسجيل بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي «2ـ0»، وتتويجه باللقب.

وفي نسخة 2025ـ2026، سجل الجناح البرازيلي هدف الفوز أمام جوهور دار التعظيم الماليزي في ربع النهائي بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل «1ـ1»، ليحسم بطاقة التأهل للأهلي.

وكرر السيناريو أمام فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي محرزًا هدف التعادل، عقب تقدم المنافس «1ـ0»، ليسهم في إعادة الفريق إلى المباراة، التي انتهت بتأهله إلى النهائي عبر الانتصار «2ـ1».

أما هدف النصر، فجاء في سياقٍ مختلفٍ، لكنَّه حمل أهميةً مباشرةً في نتيجة المواجهة بعدما أعاد الأهلي إلى التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وكان بمنزلة نقطة التحوُّل في المباراة المؤجَّلة من تاسع جولات دوري روشن السعودي.