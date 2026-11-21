الدمام - الرياضية

انفرد فريق الخليج الأول لكرة اليد بصدارة الدوري الممتاز بعد تحقيق فوزه السابع تواليًا، الجمعة، بالتغلُّب على مضر 23ـ20 في قمة الجولة العاشرة من الدور التمهيدي.

وعلى ملعب صالة وزارة الرياضة في الأحساء، حسم الخليج الشوط الأول 13ـ10. وواصل تفوُّقه في الثاني بتسجيل عشرة أهدافٍ مقابل مثلها لمضر، ليتابع سلسلة اللاخسارة منذ 885 يومًا وفقا للحساب الرسمي للنادي على «إكس»، ويرفع رصيده إلى 14 نقطةً بالمركز الأول متفوِّقًا بفارق نقطتين على ملاحقَيه القادسية ومضر.

وفي بقية مواجهات الجولة، حسم النور مباراته أمام الهدى 27ـ25، فيما تغلَّب الوحدة على الحزم 27ـ23، بينما تعادل الفتح والخويلدية 26ـ26.

وفي باقي مراكز جدول الترتيب، حلَّ النور في المركز الرابع بعشر نقاطٍ، يليه الهدى والوحدة في المركزين الخامس والسادس بثماني نقاطٍ، وجاء الفتح سابعًا بخمسٍ، ثم المحيط ثامنًا بأربعٍ، والخويلدية تاسعًا بثلاثٍ، فيما بقي الحزم في المركز العاشر بلا نقاط.