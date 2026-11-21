تخطَّى المدافع البرازيلي روجير إيبانيز حاجز عشرة أهدافٍ بالرأس مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، مُسهِمًا في الفوز 3ـ1 على النصر.

وأحرز إيبانيز الهدف الثالث من لمسةٍ رأسيةٍ، معزِّزًا التقدُّم الأهلاوي على ملعب «الإنماء» في «الكلاسيكو» المؤجَّل من تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وارتفع رصيد البرازيلي من الأهداف بقميص الفريق إلى 16، أحرزها في 15 مباراةً موزَّعةً على أربعة مواسم.

وسجَّل اللاعب 11 من هذه الأهداف برأسه، مُكرِّسًا حضوره الهوائي الفعال في الحالة الهجومية، خاصَّةً عند تنفيذ فريقه الركلات الركنية. وبقدمه اليمنى أضاف ثلاثة أهدافٍ، وباليسرى اثنين.

وسجَّل البرازيلي في مرمى النصر للمرة الثانية، مُكرِّرًا ما فعله خلال مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الماضي.

وفي المرتين، استقبل اللاعب ركلةً ركنيةً برأسه مودعًا الكرة في شباك مواطنه بينتو ماتيوس، حارس المرمى.

ولا يخسر الأهلي أبدًا عندما يُحرِز إيبانيز، لاعبُه منذ انطلاق صيف 2023، هدفًا.

وكسِب الفريق 13 من المواجهات التي شهِدَت أهداف مدافع «السامبا»، وتعادَل في اثنتين.