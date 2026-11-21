سقط فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم في فخ التعادل أمام ضيفه كولن 1ـ1، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري، في مباراةٍ زادت من معاناة حامل اللقب مع الإصابات باضطرار الثنائي الهجومي الإنجليزي هاري كين، والفرنسي مايكل أوليسيه على مغادرة الملعب مبكرًا.

ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطةً، ليصبح مهدَّدًا بفقدان الصدارة لمصلحة بوروسيا دورتموند «21»، الذي يحلُّ ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز الأخير، السبت. أمَّا كولن، فجمع النقطة العاشرة في المركز الـ 14.

وافتتح كولن التسجيل عبر هجمةٍ مرتدةٍ، قادها لينتون ماينا وسعيد الملا، وأنهاها الإنجليزي ميكي مور في الشباك «12».

وعانى بايرن في بناء الهجمات، وأدرك التعادل بتسديدةٍ من خارج منطقة الجزاء، أطلقها ناثانيال براون «37».

وشهد الشوط الأول ضربةً موجعةً لبايرن، الذي خاض المباراة بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني العائد بعد شهرٍ من الغياب إثر تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خسر خدمات كين وأوليسيه بسبب الإصابة.

وغادر كين، المتوَّج بالكرة الذهبية 2026، الملعب في الدقيقة 20 بعد خمس دقائق من تعرُّضه لاحتكاكٍ مع يويل شميت، مدافع كولن، داخل منطقة الجزاء خلال محاولة متابعة عرضيةٍ أرضيةٍ من أوليسيه.

وتعرَّض الإنجليزي «33 عامًا» لإصابةٍ في كاحله الأيسر، وغادر أرض الملعب وهو يعرج، ليحلَّ بدلًا منه توم بيشوف.

وبعد نحو 20 دقيقةً، تعرَّض أوليسيه للإصابة حين اصطدمت قدمه اليسرى بتوم كراوس، مدافع كولن، خلال محاولته تسديد الكرة من مشارف منطقة الجزاء.

ونجح الدولي الفرنسي في استكمال الشوط الأول، لكنَّه لم يتمكَّن من مواصلة المباراة، ليغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، ويحلَّ بدلًا منه تيم بيندر.

وذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية، الناقلة للمباراة، أن أوليسيه غادر الملعب مستعينًا بعكازين.

ويعاني الخط الأمامي لبايرن من غياباتٍ عدة منذ أسابيع، إذ سيبتعد المغربي إسماعيل صيباري عن الملاعب لمدةٍ تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهرٍ بسبب تمزُّقٍ في أربطة كاحله الأيمن، فيما لا يُتوقَّع عودة سيرج جنابري قبل عام 2027 نتيجة إصابةٍ في فخذه اليسرى. أمَّا الكولومبي لويس دياز، فيواصل مرحلة التعافي تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

كذلك، يعاني القائد والحارس مانويل نوير من إصابةٍ في قدمه اليمنى، تتمثَّل في تمزُّقٍ جزئي في أحد الأوتار، ومن المتوقَّع ألَّا يعود إلى المنافسات قبل عام 2027.

في حين تعرَّض المدافع الكندي ألفونسو ديفيز للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، منتصف نوفمبر.

وتمثَّلت النقطة الإيجابية الوحيدة لكومباني في عودة جمال موسيالا إلى الملاعب حيث زجَّ به في الدقيقة 70 بعد تعافيه من تمزُّقٍ عضلي، تعرَّض له 24 سبتمبر خلال مشاركته مع المنتخب الألماني أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية.