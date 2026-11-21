انتزع فريق إسبانيول الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا خارج ملعبه، الجمعة، بتغلُّبه على أتلتيك بلباو 1ـ0 على ملعب «سان ماميس» في افتتاح الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط استحواذٍ ومحاولاتٍ هجوميةٍ لإصحاب الأرض دون الوصول إلى الشباك حيث تبارى لاعبوه على إهدار الفرص السانحة للتسجيل.

ونجح الفريق الكاتالوني في خطف نقاط المباراة عند الدقيقة 66 بهدفٍ، أحرزه المهاجم الإسباني روبرتو فرنانديز بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من البديل تيريس دولان. وتم تأكيد الهدف إثر مراجعة حكم اللقاء تقنية حكم الفيديو «VAR» ليحقق الفريق الفوز الرابع، ويرفع رصيده إلى 15 نقطةً، ويصعد إلى المركز العاشر.

وعلى الرغم من سيطرة بلباو على الكرة، وصناعته فرصٍ أكثر إلا أن دفاع إسبانيول المتماسك، والحارس المتألِّق أنخيل فورتونيو، وقفا سدًّا منيعًا، ليتجرَّع الفريق الخسارة الرابعة، ويتجمَّد عند 16 نقطةً في المركز السابع.