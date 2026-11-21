اختُتمت على مدرج مطار بنبان في مدينة الرياض الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية ضمن موسم 2026 السبت.

وتأتي الفعالية بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بمشاركة سائقين وعشاق السيارات وصنّاع المحتوى والجمهور، على أن يُختتم الموسم بالجولة الرابعة والأخيرة في ديسمبر المقبل.

وشهدت الجولة مشاركة 20 سائقًا قدموا عروضًا استعراضية أبرزت مهاراتهم في التحكم بالمركبات، والدقة في تنفيذ المناورات، والقدرة على الحفاظ على التركيز والتوازن، وسط تفاعل جماهيري أسهم في تعزيز حضور فعالية «هجولة» ومواصلة الزخم الذي حققته خلال جولاتها السابقة في الرياض.

وشارك في تنظيم الجولة 17 عضوًا من نادي منظمي السباقات السعودي «المارشال»، أسهموا في تنظيم الحركة داخل الموقع، ومتابعة سير الاستعراضات، والتنسيق مع فرق السلامة والطوارئ، مما دعم انسيابية العمليات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية طوال فترة تنظيم الفعالية.

ويواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية جهوده لتمكين الشباب المهتمين بثقافة السيارات، من خلال توفير فعاليات وتجارب منظمة تتيح لهم تنمية مهاراتهم والتعبير عن شغفهم ضمن بيئة مخصصة، إلى جانب إيجاد مساحات تجمعهم بمجتمع السيارات والجمهور، مما يسهم في توجيه هذا الشغف نحو ممارسة أكثر تنظيمًا واحترافية.