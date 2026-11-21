يطمح فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم إلى مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ، في سباق اللقب، وذلك عندما يحل ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز الأخير، السبت.

وللمرة الرابعة فقط في تاريخه، ينجح دورتموند في تجنب الخسارة خلال أول 9 مراحل من الدوري، لكنه خسر مباراته العاشرة في آخر موسم حقق فيه هذا الإنجاز وذلك في موسم 2023ـ2024.

وتعود آخر هزيمة لدورتموند في الدوري أمام مونشنجلادباخ، لذا سيعتمد على أفضل خط دفاع في البطولة بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف، من أجل تحقيق الفوز ورفع المعنويات قبل رحلته إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنجليزي الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة من المسابقة القارية.

ومع ذلك، خسر دورتموند آخر مباراة خارج أرضه مع فريق يتذيل الترتيب عندما سقط أمام بوخوم 0-2 في فبراير 2025، وكانت تلك أول مباراة خارج الديار له مع الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب الفريق.

ويأمل بوروسيا مونشنجلادباخ إلى الاستفادة من فترة التوقف الدولية لتحسين أسوأ بداية موسم في تاريخه «فوز واحد وتعادل واحد و7 هزائم».

ومن بين 18 فريقًا في الدوري حصدت أربع نقاط أو أقل في هذه المرحلة منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط للفوز، هبط 12 فريقًا في نهاية المطاف، ما يبرز حجم المهمة الصعبة التي تنتظر النادي.

ومع تزايد واقعية هذا الخطر أسبوعًا بعد آخر، يتمثل الهدف المباشر لمونشنجلادباخ في تحقيق أول انتصار له على أرضه في الدوري الموسم الجاري في محاولته الخامسة «تعادل واحد و3 هزائم».

ولم يسبق لمونشنجلادباخ أن سجل حصيلة ضعيفة مماثلة بعد أول أربع مباريات بيتية في «البوندسليجا» سوى مرة واحدة، وذلك في موسم 2023ـ2024.

وفي المباراة الأخرى، يسعى فرايبورج ثالث الترتيب إلى الإبقاء على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن المتصدرين، عندما يحل ضيفًا على إلفرسبرج، الوافد حديثًا إلى دوري الأضواء.

ويقدم إلفرسبرج أفضل بداية موسم لفريق صاعد في الدوري من حيث عدد النقاط بعد تسع مراحل منذ لايبزيج «21 نقطة» في موسم 2016-2017.

وخسر إلفرسبرج أمام بوروسيا دورتموند 1ـ2 قبل فترة التوقف الدولية، لكن حصيلته البالغة 13 نقطة في الدوري «4 انتصارات وتعادل واحد و4 هزائم» تبقى ممتازة بالنسبة لفريق رشحه كثيرون للهبوط مباشرة.

وفرايبورج أحد أبرز مفاجآت المنافسة على اللقب في بداية الموسم، بعدما عادل أفضل رصيد من النقاط في هذه المرحلة من أيّ موسم في «البوندسليجا» برصيد 19 نقطة.

وبدوره، يأمل لايبزيج الرابع بـ18 نقطة في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الرابع تواليًا، عندما يحل ضيفًا على أونيون برلين، الـ 16، وذلك قبل استضافته لنس الفرنسي الأربعاء المقبل في دوري الأبطال.

وفي باقي المباريات، يواجه باير ليفركوزن بادربورن، وأينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم، وشالكه مع شتوتجارت.