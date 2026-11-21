يسعى فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم إلى العودة إلى سكة الانتصارات، وذلك عندما يستضيف ليتشي السبت، في المرحلة الـ 12 من دوري «سيريا آي».

ويمني فريق العاصمة المتصدر برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر، حامل اللقب، ونقطتين أمام روما الثالث، النفس ألا تؤثر فترة التوقف الدولية على زخمه، قبل مواجهة ليتشي الذي يمر بفترة تراجع في النتائج.

وحقق لاتسيو 9 انتصارات وتعادلين في أول 11 مباراة له في الدوري الموسم الجاري، وهو واحد من أربعة أندية فقط لم تتعرض لأيّ هزيمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قبل انطلاق هذه المرحلة.

ويستند لاتسيو على صلابته الدفاعية، إذ لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف، وهو أفضل سجل دفاعي في الدوري الموسم الجاري.

ويأمل النادي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع مضيفه نابولي 1-1 قبل فترة التوقف.

ويعول رجال جينارو جاتوزو، مدرب لاتسيو، على سجلهم القوي في ملعبهم «الأولمبيكو» بعدما حققوا خمسة انتصارات في آخر ست مباريات في الدوري «تعادل واحد».

في المقابل، استغل ليتشي فترة التوقف لمحاولة فهم أسباب تراجع نتائجه، بعدما دخلها على وقع ثلاث هزائم متتالية قبل تعادله مع تورينو 1-1 في المرحلة الـ 11.

ولم يعرف فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو قبل لقاء تورينو طعم التعادل في مبارياته الـ14 السابقة بالدوري «6 انتصارات و8 هزائم»، لذا فإن الخروج بنقطة من هذه المباراة أيضًا يُعد نتيجة إيجابية، خاصة أنه يحتل المركز الـ 14، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويتعين على دي فرانشيسكو إيجاد الكلمات المناسبة لتحفيز لاعبيه، إذ لم يحقق ليتشي سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات خارج أرضه «تعادل واحد و3 هزائم»، كما أن سجله الشخصي أمام لاتسيو خلال آخر عشر مواجهات كمدرب يخلو من أيّ انتصار «تعادلان و8 هزائم».