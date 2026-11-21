عاد جهاد ذكري، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية، الجمعة، بعد شفائه من الإصابة، وفق مصدر بـ «الرياضية».

وتعرض ذكري إلى إصابة عضلية في الفخذ بعد مباراة الرياض ضمن الجولة الـ 12 في دوري روشن السعودي 29 أكتوبر الماضي تسببت في إبعاده عن قائمة المنتخب السعودي في معسكره الخارجي الأخير بقطر.

ومنح الجهاز الطبي في النادي الشرقي الضوء الأخضر للاعب للمشاركة مع الفريق في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دبي الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشارك جهاد مع القادسية الموسم الجاري بجميع المسابقات، 14 مباراة، لم يسجل أي هدف أو يساهم في صناعة الأهداف.

ويحتل الفريق المركز الخامس في مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين دون أي خسارة بعد مرور أربع جولات.

وعلى مستوى دوري روشن يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث.