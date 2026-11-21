خضع الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أفضل لاعب في العالم، السبت، لعملية جراحة ناجحة، بعد تعرضه لتمزق في الكاحل الأيسر سيبعده عن ملاعب عدة أشهر، حسبما أعلنه النادي في بيان صحافي السبت.

وقال كين في تصريحات بثّها عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الإجتماعي: «تقلبات الحياة! من الواضح أني محبط جدًا من هذه الإصابة، لكن كما هي الحال دائمًا، إنها فرصة لإظهار المرونة، والتقدم استعدادًا لـ2027».

وأضاف هداف الدوري الألماني في المواسم الثلاثة الأخيرة: «سأعود في كامل نشاطي، وجاهزًا للحظة الحاسمة من الموسم!»، مرفقًا نصه بصورة له جالسًا على سرير المستشفى، وقدمه اليسرى في حذاء طبي بعد العملية.

ويُقدّر بطل ألمانيا مرتين تواليًا مدة غيابه بـ«أشهر»، فيما تتحدث الصحافة الألمانية عن ثلاثة أشهر على الأقل، مع عودة في مارس 2027.

وأعلن النادي البافاري بعد المباراة ضد كولن، الجمعة، أن مهاجمه يعاني من تمزق في الرباط الفاصل الأيسر بين عظمتي الساق.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من عشر مباريات فيما يملك كولن عشر نقاط في المركز ‭14‬.

ويحل بايرن ضيفًا على ​ليل الفرنسي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.