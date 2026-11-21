يملك فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم فرصة انتزاع المركز الثاني من إنتر، ولو مؤقتًا، وذلك عندما يحل ضيفًا على بارما، السبت.

وسمحت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري لروما، سجل خلالها 12 هدفًا، بتقليص الفارق إلى نقطتين عن جاره لاتسيو، ما أبقى آمال جماهيره قائمة بإحراز أول لقب دوري منذ 25 عامًا.

وتعزز هذه الطموحات حقيقة أن روما لم يسبق له أن سجل هذا العدد من الأهداف في أول 11 مباراة من موسم في الدوري، بعدما بلغ رصيده 31 هدفًا.

ويلتقي نابولي مع ضيفه تورينو، وبينهما فارق لا يتجاوز نقطة واحدة قبل انطلاق هذه المرحلة، وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة منذ بداية موسم 1994-1995.

ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة متطابقة من ثلاث مباريات متتالية دون فوز في مختلف المسابقات «تعادل واحد وهزيمتان».

وتعادل نابولي 1-1 مع لاتسيو قبل فترة التوقف الدولي، لكنه يدخل هذه الجولة متأخرًا بفارق تسع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.

وسجل «البارتينوبي» رقمًا سلبيًا غير مسبوق في عهد مالكه أوريليو دي لورينتيس، بعدما اكتفى بخمسة انتصارات فقط في أول 15 مباراة رسمية الموسم الجاري «3 تعادلات و7 هزائم».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها نابولي هذا العدد القليل من الانتصارات في هذه المرحلة من الموسم منذ استحواذ دي لورينتيس على النادي.

وجاء اثنان من تعادلاته الثلاثة في آخر مباراتين على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، لذلك سيسعى رجال ماسيميليانو أليجري إلى العودة للفوز، خاصة أن نابولي لم يتعادل في ثلاث مباريات متتالية على أرضه ضمن الدوري منذ فبراير 2010.

أما تورينو، فتعادل بدوره مع ليتشي 1-1 قبل فترة التوقف ممددًا سلسلته من دون انتصار إلى ثلاث مباريات.