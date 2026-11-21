تغادر بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم عند الـ8:00 من مساء السبت إلى الدوحة العاصمة القطرية، استعدادًا لمواجهة الشمال ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، رفض إراحة اللاعبين بسبب ضيق الوقت، عقب الفوز 3-1 على النصر في «مؤجلة» الجولة التاسعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبين المصدر، أن بوسيتش سيفرض تدريبات استرجاعية استشفائية للأساسيين الذين شاركوا في مواجهة «الكلاسيكو» على أن يخضع البقية لتدريبات تكتيكية وفنية.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة ترتيب بطولة النخبة برصيد 8 نقاط، فيما قفز مرتبتين في دوري روشن وأصبح رابعًا برصيد 24 نقطة بعد الفوز على النصر.