استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، قائده سالم الدوسري عن القائمة المغادرة مساء السبت إلى أوزبكستان، استعدادًا لمواجهة نيفتشي فرغانة ضمن الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن سبب إبعاد سالم عن المواجهة التي تنظم عند الـ 4:45 من مساء الإثنين على ملعب الاستقلال في مدينة فرغانة، يعود إلى عدم جاهزيته الكاملة جراء رحلة العودة الطويلة من بانكوك العاصمة التايلاندية الجمعة.

وشارك سالم في التدريبات ظهر السبت التي احتضنها مركز «الماجدية الرياضي» بالرياض، بعد أن عاد من بانكوك العاصمة التايلاندية، عقب حضوره حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، بصفته أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب، والتي فاز بلقبها الإيراني على رضا.

من جهته، يعود الهولندي كريسينسيو سامرفيل من جديد للمشاركة القارية، بعد انتهاء عقوبته الانضباطية «3 مباريات» إثر تلقيه البطاقة الحمراء في المواجهة الافتتاحية أمام الغرافة القطري.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في مجموعة الغرب برصيد 9 نقاط، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن العين المتصدر، قبل نهاية دور المجموعات بثلاث جولات.