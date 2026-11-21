أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» عن التوصل إلى اتفاق لاعتماد محركات هجينة جديدة من ثماني أسطوانات مزوّدة بشاحن توربيني وبقدرة كهربائية مخفّضة، لتحل محل وحدات الطاقة الحالية، وذلك اعتبارًا من عام 2030.

وأوضح الاتحاد الدولي عبر بيان صحافي، أن القرار حظي بإجماع إدارة بطولة العالم للفورمولا 1، والفرق الـ11، وشركات تصنيع المحركات الست المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن كافة مصنعي وحدات الطاقة في الفورمولا 1 التزموا باقتراح يقضي باعتماد محرك ثماني أسطوانات وشاحن توربيني «توربو»، بسعة 2.1 لتر يعمل بوقود مستدام، ويكون أكثر جدوى من حيث التكلفة بالنسبة للفرق.

وأضاف بيان الاتحاد السيارات: «يتمثل الهدف الأساسي في توفير وحدة طاقة كونه أقل تعقيدًا بكثير وأخف وزنًا وأقل تكلفة من وحدات الطاقة الحالية، كما تهدف الخطة إلى دمج محرك ثماني أسطوانات مع هيكل سيارة سيكون بدوره أخف وزنًا وأكثر رشاقة، مع التركيز بشكل أكبر على مهارة السائق والتنافس المتقارب على الحلبة».

ويأتي هذا القرار عقب الانتقادات التي طالت الموسم الجاري وحدات الطاقة الحالية، التي تنقسم بين مكونات الاحتراق الداخلي، والمكونات الكهربائية.

وتتمثل الخطوة التالية في عرض الإطار التنظيمي النهائي لعام 2030، على اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي في شنغهاي ديسمبر المقبل.

وأعرب عدد من السائقين، يتقدمهم الهولندي ماكس فيرستابن، عن استيائهم من إدارة البطارية أثناء السباقات، ومن أسلوب القيادة الجديد، ولا سيما ما يتعلق بعمليات التجاوز والكبح التي فرضتها اللوائح الجديدة.

وفي يونيو الماضي، تم التوصل إلى تسوية تقضي بخفض حصة الطاقة الكهربائية إلى 42 في المئة في عام 2027 ثم إلى 40 بالمئة في عام 2028.