فرضت ألعاب التصويب والأكشن سيطرتها على السوق الأمريكي خلال أكتوبر 2026، وتصدَّرت لعبتا «Call of Duty: Modern Warfare 4» و«Gears of War: E-Day» قائمة أكثر عشر ألعابٍ مبيعًا، وفقًا لأحدث بيانات مؤسسة أبحاث السوق «Circana».

واعتلى الجزء الجديد من سلسلة ألعاب التصويب «Call of Duty: Modern Warfare 4» المركز الأول في شهر إطلاقه، لتواصل السلسلة التاريخية لـ «أكتيفيجن» تصدُّر مبيعات شهر الإصدار للعام الـ 19 تواليًا، فيما حلَّت ملحمة القتال المنتظرة لعبة «Gears of War: E-Day» في المركز الثاني مباشرةً، لتؤكد الحضور القوي لعناوين «مايكروسوفت» في صدارة المبيعات الشهرية.

وشهدت القائمة أيضًا حضورًا لافتًا لستة إصداراتٍ جديدةٍ، اقتحمت المراكز العشرة الأولى بقوةٍ. وجاء ترتيب الألعاب الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكي على النحو الآتي: المركز الأول: Call of Duty: Modern Warfare 4، المركز الثاني: Gears of War: E-Day، المركز الثالث: Star Wars: Galactic Racer، المركز الرابع: EA Sports FC 27، المركز الخامس: NBA 2K27، المركز السادس: Final Fantasy Resonance، المركز السابع: Madden NFL 27

المركز الثامن: Control: Resonant، المركز التاسع: Kingdom Hearts Collection 2–3، المركز العاشر: Nintendo Switch Sports Resort.

وتعكس هذه الأرقام حجم الزخم الكبير الذي شهده موسم الإصدارات في أكبر أسواق الألعاب عالميًّا بعدما نجحت العناوين الكلاسيكية العائدة بقوةٍ في استقطاب شريحةٍ واسعةٍ من اللاعبين، ما يمهِّد لمنافسةٍ شرسةٍ على صدارة مبيعات العام مع اقتراب نهايته.