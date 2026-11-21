ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، من المركز الأول في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى لـ «فورمولا 1»، الأحد، بعدما فُرضت على الإيطالي كيمي أنتونيلي، بطل العالم المتوَّج حديثًا، عقوبة التراجع خمسة مراكز عند شبكة الانطلاق.

وقال فيرستابن بعد قرار العقوبة: «أعتقد أننا قدَّمنا تجاربَ تأهيليةً متينةً، ونفذنا بشكلٍ جيدٍ. لفتي الأولى في الفترة الثالثة كانت جيدةً جدًّا قدر الإمكان، لذا أعتقد أن الوجود في الصف الأمامي أمرٌ مناسبٌ بالنسبة إلينا».

وحقق فيرستابن ثاني أسرع توقيتٍ في التجارب التأهيلية، خلف الإيطالي أنتونيلي، سائق مرسيدس، متأخرًا بـ 0.258 ثانية عنه، فيما سجل الأخير أسرع توقيتٍ، بلغ 1:33.893 دقيقة.

ومع عقوبة التراجع خمسة مراكز، التي فرضت على أنتونيلي بسبب استبدال محرك الاحتراق الداخلي، سينطلق فيرستابن من المركز الأول.

ويتقاسم فيرستابن الصف الأمامي مع البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، الذي سجل ثالث أسرع توقيتٍ في التجارب التأهيلية بزمن 1:34.224.

وسجل البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، رابع أسرع توقيتٍ بزمن 1:34.244، متأخرًا بـ 0.351 ثانية عن أنتونيلي، فيما حلَّ الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول، خامسًا بزمن 1:34.592.