جدد ‌باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وذلك في الوقت الذي أعلن ​فيه المسؤول السويسري السبت عن زيادة هائلة في مبالغ المنح المقدمة لكل اتحاد عضو في «فيفا».

وأوضح موتسيبي في كلمة ألقاها خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في أبوجا بنيجيريا، أن «كاف» يدعم إنفانتينو لولاية أخرى في مواجهة منافسيه فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، وكوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني.

وقال موتسيبي: «شهدت خلال الأعوام الخمسة الماضية بوصفي رئيسًا ‌لكاف التزامه العميق. جياني ‌أنت تحظى بدعمنا بين اتحادات ​كاف ‌البالغ عددها ⁠54 ​اتحادًا».

من جهته، أشار إنفانتينو ⁠إلى أنه سيواصل وضع تطوير كرة القدم في إفريقيا على رأس أولوياته طوال فترة رئاسته لـ «فيفا»، مضيفًا: «ستجدون دائمًا في شخصي وفي فيفا شريكًا موثوقًا به، وأخًا يمكن الاعتماد عليه لنضمن أن تصبح أحلامنا جميعًا والأحلام التي تراود الأطفال في أبوجا وفي كيب تاون وفي القاهرة وفي كل مكان في إفريقيا ⁠حقيقة واقعة».

وتابع إنفانتينو: «عندما ⁠انتُخبتُ للمرة الأولى عام 2016 كان كل اتحاد يتلقى من فيفا 250 ألف دولار سنويًا أو مليون دولار كل أربعة أعوام لتطوير كرة القدم، الآن بعد مرور 10 أعوام، ستتلقون 25 مليون دولار لاستثمارها في تطوير كرة القدم، وسنعمل على زيادة هذا المبلغ أكثر من ذلك، لأنكم تستحقون ذلك، ولأن شبابكم يستحقون، أموال فيفا هي أموالكم وأنتم تستثمرونها في البنية الأساسية وفي التنمية وفي الفرص، نحن نؤمن بإفريقيا لأننا نحبها».

وأكد إنفانتينو مجددًا على أن الخطة الرامية إلى ‌زيادة المنحة الممنوحة للاتحادات الأعضاء ‌في «فيفا» حول العالم بأكثر من ​ثلاثة أضعاف، لتصبح 25 مليون ‌دولار بدلًا من ثمانية ملايين حاليًا على مدار ‌أربعة أعوام.

وتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بداية من يناير 2027، أيّ قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» في المغرب.

وكانت خطة زيادة المنح في إطار برنامج «فيفا فورورد 4.0» الجديد قد ‌طُرحت أكتوبر الماضي ومن المُقرر أن يتم التصديق عليها خلال اجتماع مجلس «فيفا» ديسمبر المقبل.

ومن جانب آخر، جدد ​اتحاد أمريكا الجنوبية ​للعبة «الكونميبول» الجمعة، تأييده بالإجماع ترشح إنفانتينو لولاية أخرى، ودعمت كافة الاتحادات العشرة الأعضاء في الاتحاد القاري ترشيحه.