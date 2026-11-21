في عام 1996، لم يكتفِ المدرب الإسكتلندي جرايم سونيس بالفوز، بعد أن قاد فريق غلطة سراي الأول لكرة القدم إلى التتويج بكأس تركيا على حساب غريمه التقليدي فنربخشة، حمل العلم الضخم وتقدم بخطوات واثقة إلى منتصف ملعب «شوكرو ساراج أوغلو»، ثم غرسه في قلب أرض الخصم أمام جماهير الغاضبة.

انهالت الزجاجات، واندلعت الفوضى، لكن سونيس خرج من الملعب أسطورة خالدة في عيون جماهير غلطة سراي... وعدوًا أبديًا في ذاكرة فنربخشة.

بعد ربع قرن، انتقلت الغرسة إلى الرياض، عام 2021، وبعد أن أسقط الهلال غريمه النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مشى علي البليهي إلى منتصف الأول بارك وهو يحمل العلم الأزرق، ثم غرسه معلقًا بعدها: «الأرض أرضي والزمان زماني.. بليهي بارك».

مر عامان، في الطائف، عاد النصر إلى النهائي ليفوز على الهلال 2-1 في البطولة العربية، توجه البرازيلي أندرسون تاليسكا بالعلم الأصفر نحو وسط الملعب، ينوي ردّ الدين الذي طال انتظاره، لكن البليهي كان في انتظاره. اشتبكا في منتصف الدائرة، وغطّى البليهي رأس خصمه بالعلم نفسه قبل أن يتدخل اللاعبون ليفضّوا الاشتباك.

مضى تاليسكا مبتسمًا إلى زاوية أخرى من الملعب وغرس علمه هناك، كأنّه يقول: حتى لو لم تكن في المنتصف، فالراية ستظل مرفوعة.

مضت الأعوام، حتى جاء 4 أبريل 2025، فاز النصر 3-1 على الهلال في الجولة الـ 26 من دوري روشن. وفي ملعب المملكة أرينا، تقدم الكولومبي جون دوران حاملاً العلم الأصفر، وغرسه في أرض الخصم.

اعتبره الكثيرون ردًّا مباشرًا على فعلة البليهي بعد أربعة أعوام من الانتظار.

ثم جاءت ليلة جدة الجمعة ، فاز الأهلي على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحمل المدافع التركي ميريح ديميرال علم القطب الجداوي وغرسه في منتصف الملعب.

لم تكن القصة حكرًا على الملاعب العربية أو التركية، في أقصى الشمال، أصبحت «غرسة العلم» جزءًا من ثقافة المنافسات الشرسة في كرة القدم الأمريكية الجامعية.

عام 2017، غرس بيكر مايفيلد علم أوكلاهوما في قلب ملعب أوهايو ستيت، فتحولت اللقطة إلى واحدة من أشهر الاحتفالات الاستفزازية في تاريخ الرياضة الأمريكية.

وبعدها، كرّر لاعبو ميشيغان ستيت وتكساس المشهد، حتى وصلت الأمور في ديربيات ميشيغان أوهايو ستيت إلى مشاجرات جماعية وغرامات قاسية.

وفي القارة العجوز، حضر المشهد في أرفع المستويات، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 ببرلين، بعد أن أسقط برشلونة يوفنتوس، ركض جيرارد بيكيه إلى دائرة المنتصف وغرس علم كاتالونيا، كانت رسالة سياسية واضحة، وواحدة من أقوى صور ذلك المساء التاريخي.

من إسطنبول إلى جدة، مرورًا بالرياض، الطائف وأوكلاهوما وبرلين.. ظلّت الفكرة واحدة، بسيطة وقاسية:

الفوز وحده لا يكفي، يجب أن تترك أثرًا، اغرس رايتك في أرض الخصم، حتى يتذكّر الجميع أنّك مررت من هنا.