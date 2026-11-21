انتزع الإيطالي ماركو بيتسيكي، درّاج فريق أبريليا، مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى لبطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، بعدما سجل السبت أفضل زمن في التجارب التأهيلية، أمام الإسباني مارك ماركيس، سائق دوكاتي، والذي بات قريبًا من لقبه العالمي الثامن في هذه الفئة.

وحقق السائق الإيطالي، الذي يهيمن على بداية الجولة قبل الأخيرة من البطولة في بورتيماو، المدينة البرتغالية، ولا يزال حسابيًا في دائرة المنافسة على اللقب العالمي، أفضل لفة له على الحلبة بزمن دقيقة و37 ثانية و201 بالألف من الثانية، وينطلق من المركز الأول في سباق السرعة «سبرينت»، وفي السباق الرئيس الأحد.

وتقدم بيتسيكي على ماركيس بنحو نصف ثانية وعلى مواطنه فابيو دي جانانتونيو، سائق دوكاتي-في آر 46، الثالث على شبكة الانطلاق.

وجاء خورخي مارتين، مطارد ماركيس المباشر، الذي يتسابق على دراجة أبريليا الرسمية بعد لقبه العالمي الثاني في «موتو جي بي»، في المركز السابع فقط في هذه التجارب التأهيلية، بعدما تأهل بالكاد الجمعة إلى العشرة الأوائل في التجارب الحرة المؤهلة.

ويتقدم ماركيس بـ60 نقطة على مارتين، و74 على بيتسيكي.