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دعم إنفانتينو
2026.11.21 | 04:18 pm
جدد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية الـ 48 للاتحاد الإفريقي (الفرنسية)
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