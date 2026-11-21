سجل الصربي نيكولا يوكيتش، لاعب فريق دنفر ناجتس الأمريكي الأول لكرة السلة، 24 من 26 نقطةً في الشوط الثاني، وأرسل 11 تمريرةً حاسمةً مسهمًا في تفوُّق زملائه على هيوستن روكتس بنتيجة 133ـ124، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وحقق دنفر فوزه الثاني تواليًا، ليتساوى مع دالاس مافريكس في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من القسم الغربي، بينما تلقَّى هيوستن هزيمته الثانية مقابل انتصارٍ واحدٍ.

وأحرز كلٌّ من ‌كريستيان براون، وكاميرون جونسون 19 ​نقطةً، وأضاف ⁠آرون جوردون ​18، ⁠وديمار ديروزان 15، وجمال موراي 14 نقطةً لناجتس.

وشهدت المباراة 32 تبادلًا للتقدم في النتيجة في أكبر عددٍ من نوعه في دوري السلة الأمريكي للمحترفين ⁠الموسم الجاري.

وشارك شينجون، لاعب روكتس، في المواجهة وهو ‌يعاني من كدمةٍ سوداءَ ‌في عينه اليمنى، إذ كانت مشاركته ​غير مؤكَّدةٍ بعد تعرُّضه ‌لوخزٍ في عينيه خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه ‌على إنديانا بيسرز، الأربعاء الماضي، لكنَّه بدأ اللقاء مرتديًا نظارةً واقيةً، ثم خلعها قبل نهاية الربع الأول.

وأنهى شينجون المباراة بتسجيل 28 نقطةً، واستحوذ على 11 كرةً مرتدةً، ‌وأرسل عشر تمريراتٍ حاسمةً إلى زملائه. وأضاف فريد فانفليت 25 نقطةً، وأمين طومسون 22، ⁠وجاباري سميث ⁠جونيور 21، فيما أحرز كيفن دورانت 16 نقطةً لروكتس.

وفي بقية المباريات، تغلَّب فينكس صنز على مضيفه يوتا جاز 111ـ101، فيما فاز لوس أنجليس ليكرز على ضيفه سكرامنتو كينجز بفارق نقطتين 106ـ104.

وانتصر أتلانتا هوكس على ضيفه تشارلوت هورنتس 111ـ97، وخسر بروكلين نيتس على أرضه أمام أورلاندو ماجيك 113ـ111، وتغلَّب كليفلاند كافاليرز على ضيفه إنديانا بيسرز 128ـ119، وتورونتو رابتورز على مضيفه ديترويت بيستونز ​105ـ102.

وخسر شيكاغو بولز ​على أرضه أمام واشنطن ويزاردز 94ـ98، بينما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر الفوز على ضيفه نيو أورليانز بليكانز 126ـ120.