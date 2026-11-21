يضع الجهاز الطبي في نادي النصر التقريرَ الطبي الخاص بأيمن يحيى ونادر الشراري، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، على طاولة المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو قبل انطلاق تدريبات الأحد، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

ورجَّح المصدر ذاته، أن يغيب يحيى عن مواجهة السد القطري، الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لعدم الجاهزية، في الوقت الذي يقترب فيه الشراري من الدخول في القائمة.

ويعاني المدافع نادر الشراري، وأيمن يحيى، متوسط الميدان، من إصابةٍ في العضلة الخلفية، أبعدتهما عن مباراة الأهلي، الجمعة، على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، المؤجَّلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

إلى ذلك، منح آنج لاعبيه راحةً من تدريبات السبت بعد العودة فجرًا من جدة عقب الخسارة من الأهلي 1ـ3. وسينتظم الجميع في التدريبات، الأحد، استعدادًا للمواجهة القارية.

وتوقَّف رصيد النصر في ترتيب دوري روشن السعودي عند النقطة الـ 28 في المركز الثالث بعد الخسارة أمام الأهلي، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق نقطتين، فيما يأتي الأصفر العاصمي سابعًا في مجموعة الغرب القارية بست نقاط.