في عامِ 2015 تأسَّس الاتحاد العالمي للإثنوسبورت في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، بهدف المحافظة على الرياضات والألعاب التقليدية، ونقلها بين الأجيال، ثم انتقل مقرُّه إلى مدينة إسطنبول التركية في 2017، ويرأسه حاليًّا نجم الدين بلال أردوغان.

ويضمُّ الاتحاد 56 عضوًا مؤسِّسًا من 34 دولةً موزَّعةً على خمس قاراتٍ، ويعمل على تنظيم فعالياتٍ تجمع الاتحادات والمؤسسات المعنية لإحياء هذه الرياضات، التي تشمل المصارعة الزيتية والكازاخستانية والأوزبكية، والرماية التقليدية بالقوس، والرماية من على ظهر الخيل، ورياضات الفروسية، والألعاب الشعبية والذهنية والاستراتيجية.

وأُطلِقَ المهرجان الثقافي للإثنوسبورت للمرة الأولى في إسطنبول عام 2016، واستمر هناك ثماني نسخٍ متتاليةً حتى تقرَّر انتقاله إلى خارج تركيا للمرة الأولى بعد توقيع اتفاقية تعاونٍ في إسطنبول، سبتمبر الماضي، بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وبلال أردوغان، رئيس الاتحاد، لتنظيم النسخة في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

وتحتضن منطقة المربع الجديد في الرياض المهرجان تحت شعار «تقاليد العالم في الرياض» بمشاركة 18 دولةً، تُقدِّم 38 رياضةً ولعبةً تقليديةً. وتشمل المنافسات أنماطًا متعدِّدةً من المصارعة، والفروسية، والرماية، إلى جانب عروضٍ فنيةٍ، ورقصاتٍ شعبيةٍ، وورشِ حِرفٍ يدويةٍ، وقريةٍ ثقافيةٍ، ومتحفٍ للرياضات التقليدية.

وافتُتحت الفعاليات، 19 نوفمبر الجاري، في حضور المستشار تركي آل الشيخ، وبلال أردوغان، وممثلين عن الدول المشاركة. ويشهد التعاون، برعاية موسم الرياض، استمرارًا لنسخة المهرجان في إسطنبول من 27 إلى 30 مايو 2027.