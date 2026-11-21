استقبلت فعاليات «وسم حائل» في قصر القشلة بحائل آلاف الأهالي والزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها.

وتتوزع الفعاليات بين عروض الركايب والفنون الشعبية والعروض الفنية على المسارح، وأركان الحرف اليدوية والأجنحة المصاحبة، إلى جانب استعراض السيارات الكلاسيكية والمسارح الغنائية.

وتتيح فعاليات الباص السياحي للزوار جولة بين العديد من المواقع، تنطلق من قصر القشلة مرورًا بالمنطقة المركزية وسوق برزان ومطل حاتم الطائي، ومركز زوار التراث الثقافي بمنطقة حائل وقلعة عيرف، ثم العودة إلى قصر القشلة.

وتضم الفعاليات تجربة فلكية تتيح للزوار رصد القمر والكواكب بالتلسكوب البصري، ومشاهدة الشمس بأمان عبر التلسكوب الشمسي المخصص للرصد، بما يضيف بُعدًا علميًا ومعرفيًا إلى تجارب الزوار.

وتعكس الفعاليات تنوع المقومات الثقافية والسياحية في المنطقة، وتمنح الزوار فرصة للتنقل بين تجارب تلبي اهتمامات مختلفة، في أجواء تجمع المعرفة والترفيه.