تأهب أرجنتيني

واصل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، السبت، تدريباته في مدينة بارانكيا الكولومبية، استعدادًا لمواجهة نظيره أتلتيكو مينيرو البرازيلي في نهائي بطولة «كوبا سودأمريكانا»، الأحد (الفرنسية)