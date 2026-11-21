أعلنت جمعية القلب السعودية، السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترازينيكا تهدف إلى التعاون في مجال صحة القلب والأوعية الدموية، والإسهام في تحويل المعرفة العلمية والابتكار إلى تطوّر ملموس في الممارسة السريرية، ورعاية المرضى في السعودية.

وتأتي المذكرة في ظل ما تمثّله أمراض القلب والأوعية الدموية من تحدٍّ رئيس للصحة العامة في السعودية، وما تتطلبه الوقاية منها وإدارتها من تكامل الجهود بين المؤسسات الصحية والجمعيات الطبية وقطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في ربط الأدلة العلمية بالممارسة السريرية اليومية، والكشف المبكر عن المرضى وحصولهم على الرعاية المناسبة.

وتشمل مجالات التعاون الأولية دعم توليد الأدلة العلمية عبر الدراسات والأبحاث الصحية في مجال أمراض القلب، وتعزيز التبادل العلمي من خلال المؤتمرات والملتقيات العلمية وبناء قدرات الممارسين الصحيين في تخصصات القلب، إلى جانب تطوير رعاية مرضى ارتفاع ضغط الدم عبر الإسهام في تحسين سياسات الرعاية القلبية وجودتها وكفاءتها ومساراتها في السعودية.

ويعكس هذا التعاون التزام أسترازينيكا بدعم مسيرة التحول الصحي في السعودية وفق مستهدفات رؤية 2030، بما يتجاوز توفير الأدوية المبتكرة إلى الإسهام في تطوير منظومة تقديم الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور وليد الحبيب، رئيس جمعية القلب السعودية، أن تحسين نتائج علاج أمراض القلب في السعودية يتطلب عملًا منسقًا وطموحًا على مستوى المنظومة الصحية، مبينًا أن التعاون مع أسترازينيكا يعزز قدرة الجمعية على توليد الأدلة العلمية، وتمكين الكوادر الصحية، والارتقاء بمعايير الرعاية القلبية، بما يمكّن مزيدًا من المرضى من التمتع بحياة أطول وأوفر صحة.

ووصف توقيع المذكرة بأنها بداية مسار تعاون طويل الأمد بين الجانبين، ويسهم في تحسين صحة القلب لدى أفراد المجتمع في مختلف أنحاء السعودية.

فيما أوضح حاتم ورداني، رئيس أسترازينيكا في السعودية، أن نحو 6.1 مليون بالغ في السعودية مصابين بارتفاع ضغط الدم، ولا يزال ضغط الدم غير منضبط لدى نحو 4.7 مليون منهم، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2025، مؤكدًا أن مواجهة هذا التحدي تتطلب ما هو أبعد من الدواء، وتستدعي شراكة قائمة على العلم ورؤية مشتركة. وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع جمعية القلب السعودية، مشيرًا إلى التزامها بتحويل هذا التعاون إلى خطوات عملية تترجم المعرفة العلمية والابتكار إلى أثر إيجابي ملموس في حياة المرضى، دعمًا لمستهدفات رؤية 2030.