جاهزية برازيلية

أنهى فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي الأول لكرة القدم، السبت، تحضيراته في مدينة بارانكيا الكولومبية، قبل مواجهة نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي بطولة «كوبا سودأمريكانا»، الأحد (الفرنسية)