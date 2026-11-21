طرح نادي الاتحاد، السبت، تذاكر مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام ضيفه الأهلي مبكرًا، قبل نحو 20 يومًا من موعدها 11 ديسمبر المقبل، عبر منصة «ويبوك»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في المباراة المقررة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، بلغت 6 آلاف تذكرة.

وأوضح المصدر أن البيع سيتم على دفعات، تبدأ الأولى منها السبت، وتشمل فئة «البريميوم» بسعر 300 ريال، على أن يُطرح المتبقي خلال الأيام المقبلة بأسعار متفاوتة: 100 ريال للدور الثاني، و30 ريالاً للدور الثالث.

وبيّن المصدر أن منظمي المواجهة خصصوا المربعين 104 و105 في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لرابطة مشجعي النادي الأهلي «الضيف»، فيما ستكون بقية المدرجات مخصصة لجماهير الاتحاد «المستضيف».

وتُعد هذه المواجهة الأولى الموسم الجاري بين قطبي جدة اللذين يتساويان في رصيد النقاط بـ24 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للاتحاد أمام الشباب تُلعب 21 ديسمبر المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.