أوضح لـ «الرياضية» المدرب السعودي يوسف عنبر أن عزيمة لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم قادت القطب الجداوي إلى الفوز على النصر 3ـ1 ضمن الجولة التاسعة المؤجلة من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال مدرب الأهلي السابق: «عزيمة لاعبي الأهلي غيّرت الصورة السابقة التي ظهر فيها الفريق في مباريات دوري روشن بالعودة إلى طريق الانتصارات، والاختيار الموفق من قبل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش للعناصر التي شاركت في المباراة قادت إلى الانتصار العريض».

وأكد عنبر أن البرازيلي ويندرسون جالينيو كان سببًا في عودة الأهلي إلى المباراة بعد هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف: «جالينيو نجح في إعادة الأهلي للمباراة بعد هدف التعديل مع أن مدرب الفريق الجداوي لم يكن له أي تدخل في قلب النتيجة بل كانت عزيمة وخبرة اللاعبين سببًا في العودة والفوز وكانت لهم الكلمة في الكلاسيكو إضافة إلى دعم جماهير الأهلي طوال الـ 90 دقيقة».

وبيّن المدرب السعودي أن الانتصار سيكون دافعًا للأهلي إلى العودة من جديد للمنافسة في الدوري، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر.

وتابع: «متى ما تعاهد اللاعبون في تقديم المستويات المعهودة، ونجح الهولندي بوسيتش في اخيتار العناصر الأجنبية بشكل صحيح، وإبعاد الأوكراني أرتيم بوندارينكو سيكون الأهلي حاضرًا ومنافسًا بكل تأكيد».