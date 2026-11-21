شعر لويس هاميلتون، وشارل لوكلير، سائقا فريق فيراري، بالإحباط بعد أن فشلا في احتلال أحد أول ​عشرة مراكز في التجارب التأهيلية لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، المُقرر تنظيمه الأحد.

واحتل لوكلير المركز الـ 11 بينما جاء هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الـ 12 بعد أن واجه صعوبة في إيجاد السرعة المطلوبة على المسارات المستقيمة تحت الأضواء الكاشفة ‌في حلبة شوارع «ذا ‌ستريب» السبت، على الرغم من ​أن ‌كلاهما ⁠تقدم مركزًا ​واحدًا بفضل تراجع ⁠أوسكار بياستري، سائق مكلارين، 10 مراكز عند الانطلاق.

وأوضح هاميلتون أن تلف أرضية السيارة بسبب الحطام في بداية الحصة كلفه الكثير، قائلًا: «فقدنا قدرًا كبيرًا من قوة الضغط السفلي بسبب ذلك، بضع أعشار من الثانية، ثم فقدنا الطاقة الكهربائية المخزنة ببطارية السيارة وفقدنا ⁠نحو ستة أعشار من الثانية من ‌ذلك، عندما تسوء الأمور، فإنها ‌تتفاقم، هذا أحد تلك الأيام».

وكان ​لوكلير أكثر انتقادًا لأداء ‌الفريق بعد أن ارتكب خطأ في ما وصفه بأنه ‌فعليًا لفته الوحيدة المهمة، مضيفًا: «بالتأكيد، كان من الممكن الوصول إلى الحصة الثالثة من التجارب، لكننا لم نعمل جيدًا، ارتكبت خطأ، وفي الوقت ذاته كان الأداء سيئًا للغاية، أنا غاضب جدًا الآن، لذلك أفضل ألا أتحدث كثيرًا، ⁠لكني أعتقد أن ⁠هُناك الكثير من الأمور التي كان بإمكاننا فعلها بشكل أفضل بكثير».

وحصل ماكس فرستابن، سائق رد بول، على المركز الأول في التجارب التأهيلية ويشارك الصف الأمامي مع جورج راسل، ​سائق مرسيدس.

وسجل كيمي ​أنتونيلي، بطل العالم لفورمولا 1، أسرع لفة لكنه تراجع للمركز السادس بسبب تلقيه عقوبة.