صادق نادي ريال مدريد الإسباني خلال جمعيته العمومية، السبت، على تعيين رافايل نادال، أسطورة كرة المضرب المعتزل، عضوًا في مجلس إدارته.

وقال نادال بعد المصادقة الرسمية: «أود أن أشكر الرئيس، عندما منحتموني العضوية الفخرية كان ذلك أمرًا مميزًا، واليوم أخطو خطوة إضافية إلى الأمام، إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ريال مدريد يُورث من الآباء إلى الأبناء، فهو شيء يوحد الناس، والآن، فإن حصولي على هذه الفرصة يشكل فرصة هائلة».

واعتبر فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، انضمام نادال بأنه سيساعد النادي على مواصلة النجاح في المستقبل، مضيفًا: «وصوله أكثر من مجرد انضمام شخصية استثنائية، فهو يعني أن أحد أعظم الأساطير يرغب في مشاركة مستقبلنا، أنا مقتنع أن وجوده سيساعدنا على مواصلة بناء ريال مدريد الذي نريده للأجيال القادمة».

ويرتبط نادال، المتوج بـ22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، بعلاقة قوية مع بيريز، وهو عضو فخري في النادي منذ عام 2011.

وأحرز نادال، صاحب الـ40 عامًا، خلال مسيرته الحافلة رقمًا قياسيًا بإحراز 14 لقبًا في منافسات الفردي ببطولة فرنسا المفتوحة.

وسبق وأن كشف نادال عام 2023 عن نيته أن يصبح رئيسًا لريال مدريد، لكنه لا يعلم ما إذا كان مؤهلًا لتولي هذا المنصب.

وقبل انتخابات النادي العام الجاري، نأى نادال بنفسه عن التقارير الصحافية التي تحدثت عن اعتزامه الترشح.

وفاز بيريز في انتخابات يونيو الماضي، متغلبًا على إنريكي ريكيلمي.