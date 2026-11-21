خسر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية أمام عمان بنتيجة 6ـ3، السبت، على ملعب شاطئ الذكريات في تايلاند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وجاءت أهداف الأخضر عن طريق ماجد شمهاني، وخالد وهيب، ووليد اليوبي.

ودخل المدرب البرازيلي قوقا زولوكوفيك المباراة بقائمة مكوّنة من: محمد العجمي في حراسة المرمى، وأحمد الهمامي، وربيع سفياني، وماجد شمهاني، وخالد وهيب.

ويلاقي أخضر الشاطئية منتخب أوزبكستان، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026.