أكد لـ «الرياضية» فؤاد أنور، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، أن إهدار البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء في مباراة الأهلي ضمن الجولة التاسعة، المؤجَّلة، من دوري روشن السعودي، الجمعة، كان سببًا في خسارة القطب العاصمي الكلاسيكو 1-3.

وقال أنور: «النصر كان حاضرًا، خاصَّةً في الشوط الأول، ونجح في التقدم بهدف الأسطورة البرتغالية رونالدو، لكنَّه لم يُوفَّق في تسجيل ركلة الجزاء، التي كانت كفيلةً في مواصلة النصر امتلاك زمام الأمور، وهذا ما منح لاعبي الأهلي الدافع للعودة إلى المباراة، وتحقيق التعادل، ثم الفوز، مع فقدان النصر قوته الهجومية بعد غياب السنغالي ساديو ماني لظروفٍ عائليةٍ».

وأضاف: «النصر يعيش الموسم الجاري ظروفًا صعبةً، خاصَّةً لعدم تمكُّنه من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب الوضع المالي، وهو ما جعله يدخل الموسم بعناصرَ محدودةٍ، وهذا لا يتحمَّله الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق».

وأوضح الدولي السابق، أن آنج لم ينجح في معالجة الأخطاء الدفاعية المتكرِّرة منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الهجوم النصراوي قوي لوجود عناصرَ مميَّزةٍ فيه، لكنَّ منطقة المناورة والدفاع تحتاج إلى معالجةٍ فنيةٍ.

وتابع أنور: «مَن أبعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وأحضر البرتغالي سامو كوستا للنصر الموسم الجاري يتحمَّل المسؤولية، لا سيما أن الأخير لم يُقدِّم ما يشفع له حتى الآن، وكان من الأفضل التجديد مع النجم الكرواتي».

وبيَّن أن النصر سيكون منافسًا في الدوري الموسم الجاري على الرغم من خسارته من الأهلي، وقال: «الخسارة لن تُؤثِّر في النصر، فالفريق يمتلك نجومًا مميَّزين قادرين على تجاوز المرحلة والظروف، وأتوقَّع أن يكون منافسًا قويًّا، وأن يعود إلى المركز الثاني بدءًا من الجولة المقبلة».