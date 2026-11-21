أوضح نهار الظفيري، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، أن خسارة القطب العاصمي من الأهلي 1ـ3، الجمعة، في المواجهة المؤجَّلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، ستؤثِّر في منافسته على الصدارة.

وبيَّن لـ «الرياضية» الظفيري: «توقف الدوري في الفترة الماضية له تأثيرٌ دون شكٍّ، وهذا يتطلَّب عملًا مضاعفًا من المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ومعرفة اللاعب الأكثر جاهزيةً فنيًّا. يجب عليه البحث عن لاعبٍ يصنع الفارق، ويكون حاسمًا في مثل هذه المواجهات».

وأضاف: «الأهلي حقق مبتغاه بمصالحة جماهيره، والحصول على دفعةٍ معنويةٍ تُعزِّز حظوظه في باقي المنافسات».

وتابع الظفيري: «أهم عنصرين في انتصار الأهلي، هما الإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي ويندرسون جالينو».

وحسم الأهلي «الكلاسيكو» أمام النصر 3ـ1 في جدة، الجمعة، مسجِّلًا أكبر انتصارٍ على منافسه العاصمي ضمن البطولة منذ ثمانية أعوامٍ.

وعلى الرغم من تلقي الأهلي هدفًا نصراويًّا في البداية إلا أنه استطاع قلب الطاولة، وإحراز ثلاثيةٍ، منحته الانتصار على حامل اللقب.