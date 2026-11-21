ربط إبراهيم العيسى، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، خسارة «الأصفر» أمام الأهلي، الجمعة، بالظروف التي مرَّ بها النادي على صعيد الرقابة المالية خلال الصيف الماضي، إلى جانب أخطاء المدرب، وما وصفه بـ «عدم جدية بعض اللاعبين».

وفي تصريحٍ خاصٍّ لـ «الرياضية»، قال العيسى: «أولًا الظروف المرتبطة بالرقابة المالية وانعكاساتها على النصر كانت من الأسباب الرئيسة وراء الخسارة».

وأضاف: «ثاني أسباب الخسارة، هو عدم جدية بعض اللاعبين. المباراة كانت متكافئةً، والنصر كان أفضل في الشوط الأول، فيما امتلك الأهلي الأفضلية في الشوط الثاني».

وتابع: «أيضًا المدرب يتحمَّل مسؤولية الخسارة بسبب عدم قراءته أحداثَ المباراة جيدًا، والتأخُّر في إجراء التغييرات، فضلًا عن عدم توفيقه في بعضها».

وخسر النصر المباراة المؤجَّلة من تاسع جولات دوري روشن السعودي بنتيجة 1ـ3 بعدما تقدَّم في البداية بهدفٍ نظيفٍ، ثم أهدر ركلة جزاءٍ.

وأثَّرت تبعات ملف الرقابة المالية على تحركات النصر في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ليكتفي فقط بضم البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، عبر النافذة التي أغلقت 6 سبتمبر الماضي.