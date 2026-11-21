نجا فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم من خسارةٍ رابعةٍ تواليًا بعد أن خطف التعادل 1ـ1، السبت، من ضيفه فولهام ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذه المرة الأولى منذ 15 عامًا و21 مباراةً يعجز فيها «السماوي» عن التفوُّق على منافسه.

وبعد انطلاقةٍ قويةٍ، شهدت تحقيقه سبعةَ انتصاراتٍ متتاليةً في الدوري، فشل سيتي في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة ضمن البطولة، ورفع رصيده بالتعادل إلى 22 نقطةً في المركز الثالث مؤقتًا، وبات في إمكان أرسنال، حامل اللقب والمتصدر، توسيع الفارق معه إلى ثماني نقاطٍ في حال فوزه على مضيفه نيوكاسل، لاحقًا السبت.

وافتتح فولهام المتعثر، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطةً في المركز الـ 11، التسجيل في الدقيقة 16 عبر البرازيلي رودريجو مونيز من هجمةٍ مرتدةٍ، قبل أن يُلغى هدف التعادل الذي أحرزه النرويجي إيرلينج هالاند في قرارٍ أثار كثيرًا من الجدل «26».

وركل هالاند الكرة من يد بيرند لينو، حارس فولهام، على خط المرمى، ولم يكن الألماني ممسكًا بها بكلتا يديه بشكلٍ كاملٍ عندما تدخل المهاجم النرويجي، ما منح سيتي أسبابًا للشعور بالظلم جراء القرار.

وفي الشوط الثاني، استعاد سيتي توازنه، ومن كرةٍ طائرةٍ رائعةٍ، أنقذ إليوت أندرسون فريقه من الهزيمة الرابعة تواليًا في الدوري حيث سجل لاعب الوسط الدولي هدف التعادل «58»، وهو الأول له في «البريميرليج» منذ انضمامه إلى «السماوي» قادمًا من نوتنجهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكاد أندرسون أن يضع سيتي في المقدمة عندما مرَّر له هالاند الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنَّه سددها أرضيةً منخفضةً من بين ساقي ريان سيسينيون، وبعيدةً عن القائم.

وبالنظر إلى تراجع مستوى سيتي قبل فترة التوقف الدولي مباشرةً، كانت المباراة ضد فولهام ستُشكِّل تصحيحًا للإخفاقات السابقة، خاصَّةً أنه فاز عليه في آخر 17 مباراةً بينهما في الدوري.

لكنْ، البداية البطيئة كلَّفت الفريق كثيرًا، إذ تلقَّى هدفًا، أربك حساباته. وهذه المرة الأولى التي يتأخَّر فيها 0ـ1 بأربع مبارياتٍ تواليًا في البطولة منذ أبريل 2012 «5». كذلك استقبل أهدافًا في تسع مبارياتٍ تواليًا في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019 «10» حسبَ «أوبتا».