اكتملت صفوف فريق الخليج الأول لكرة القدم قبل مواجهة الخلود، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي بعد عودة اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والمهاجم الجامبي موسى بارو إلى التدريبات الجماعية، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

والتحق موريس وبارو بالتدريبات عقب فراغهما من الاستحقاقات الدولية خلال «أيام فيفا».

وحمى موريس «36 عامًا» عرين المنتخب اللوكسمبورجي في مباراتين أمام إستونيا 0ـ1، وأيسلندا 0ـ3 ضمن الجولتين الأخيرتين من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية، فيما قاد بارو «28 عامًا» هجوم المنتخب الجامبي في مواجهتين ضد كوت ديفوار، وسجل هدفين، وصنع واحدًا، لكنَّ منتخب بلاده خسر الأولى 1ـ2، وتعادل في الثانية 2ـ2 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ميدانيًّا، بدأ البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، العمل على الجوانب التكتيكية خلال الحصة التدريبية التي فرضها، السبت، تأهبًا لملاقاة الخلود.

ويحتل الخليج المركز التاسع برصيد 15 نقطةً، جمعها من ثلاثة انتصاراتٍ، وستة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث هزائم. أما الخلود، فيأتي في المركز الـ 11 بـ 12 نقطةً، جناها من ثلاثة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات، فيما خسر خمس مراتٍ، مع امتلاكه مباراةً مؤجَّلةً أمام أبها ضمن الجولة العاشرة.