انتظم الكوراساوي جوريان جاري، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، والفرنسي دونوفان ليون، حارس المرمى، وعمار اليهيبي، لاعب الوسط، في التدريبات الجماعية، السبت، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية.

وشارك جاري وليون مع منتخبَي كوراساو وجويانا الفرنسية، فيما مثَّل عمار اليهيبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، خلال فترة التوقف الدولي، قبل عودتهم إلى صفوف أبها.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعبه بقيادة المدرب الكرواتي تيو بيريجا، استعدادًا لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي بمواجهة الشباب، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 13.

وتتوزَّع التدريبات بين الجوانب اللياقية داخل صالة الإعداد البدني، والتطبيقات الفنية والتكتيكية على أرضية الملعب.

ويتذيَّل أبها، الذي خاض 11 مباراةً، ترتيب جدول الدوري بثلاث نقاطٍ فقط بعد ثلاثة تعادلاتٍ، وثماني هزائم.