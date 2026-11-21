شارك المغربي يوسف النصيري، مهاجم الفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، السبت، بعد فراغه من ارتباطه الدولي مع منتخب بلاده خلال «أيام فيفا».

وبات النصيري آخر اللاعبين الدوليين المنضمين إلى تحضيرات «النمور» بعد انتظام الخماسي مختار علي، فارس عابدي، مروان الصحفي، أحمد الغامدي والسنغالي ديون لوبي في الحصة التدريبية، الجمعة.

ويُشكِّل اكتمال عقد الدوليين في التدريبات دفعةً مهمةً للفريق الجداوي قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويختتم مدرب الفريق الاتحادي تحضيراته للقاء باختاكور بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعبه، عصر الأحد.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد أربع نقاطٍ، بينما يقبع باختاكور في المركز الـ 14 بنقطتين.