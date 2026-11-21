قلب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس، تخلفه بمجموعة أمام الأميركي بن شيلتون إلى فوز 3-6 , 6-3 , و7-6 (7-1) السبت في تورينو وبلغ المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» للمرة الثانية تواليًا.

وللمرة الأولى هذا الأسبوع، اهتز الكاراس لكنه سيكون حاضرًا في النهائي حيث سيلاقي منافسه الكبير والمصنف الأول عالميًا ألكسندر زفيريف أو الروسي دانييل مدفيديف.

وحقق الإسباني الذي يعاني من إصابة في الفخذ اليسرى منذ الأربعاء انتصاره الثالث عشر تواليًا توج بفضلها بلقب دورتي فيينا وباريس، لكنه عانى كثيرًا ليجد إيقاعه ويحرر إمكاناته بالكامل أمام شيلتون.

وبعدما خسر 15 شوطًا فقط في ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات من دون أن يفقد إرساله مرة واحدة، خسر أول شوط إرسال له في البطولة إثر ضربة استقبال رابحة من منافسه.

وسرعان ما وجد ألكاراس نفسه متأخرًا 0-3، ولم ينجح في العودة في هذه المجموعة على الرغم من حصوله على فرصة لكسر إرسال منافسه عندما كانت النتيجة 4-2.

وتأكيدًا لتفوق شيلتون، أنهى الأميركي المجموعة بشوط نظيف وتقدم 6-3 بعد 31 دقيقة فقط من اللعب.

وفي المجموعة الثانية، استعاد ألكاراز أسلوبه الهجومي وفرض أفضليته بعدما كسر إرسال منافسه وتقدم 5-3، قبل أن يحسمها 6-3 ويعادل النتيجة بمجموعة لكل لاعب على إرساله.

وانتظر اللاعبان حتى الشوط الفاصل لحسم المواجهة، بعدما لم يتعرض أي منهما لأي تهديد على إرساله في المجموعة الحاسمة.

لكن شيلتون الذي فوجئ بقوة رد الكرات من الاسباني، انهار بارتكابه خطأين فادحين فتخلف 1-5، ولم يتمكن بعدها من العودة حيث كسب ألكاراز الشوط الفاصل 7-1 وبالتالي أنهى المباراة في صالحه.

وعلى الرغم من المجموعة الأولى التي خاضها وسط أجواء ضبابية، يواصل ألكاراز «23 عامًا» التحليق منذ عودته من إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب أربعة أشهر.

ويستطيع ألكاراز الأحد إذا ما تغلب على زفيريف الذي هزمه في مواجهتيهما الأخيرتين أو مدفيديف ضحيته في دور المجموعتين، أن يضيف إلى رصيده «بطولة الأساتذة» بعد ألقاب الجراند سلام الأربعة، وهي البطولة التي لم ينجح مواطنه الأسطوري رافايل نادال في الفوز بها يومًا.

وكان ألكاراز خسر نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر الغائب الأبرز عن نسخة العام الجاري بسبب الإصابة.