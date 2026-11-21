استعاد فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، وعزَّز صدارته الدوري بفوزه على ضيفه ليتشي 3ـ0، السبت، على الملعب الأولمبي في افتتاح المرحلة الـ 12 من الدوري.

ويدين الفريق العاصمي بانتصاره إلى مهاجمه الهولندي تيجاني نوسلين، الذي سجل هدفين «25» و«68» رافعًا رصيده إلى ستة أهدافٍ الموسم الجاري، كما هي ثنائيته الثانية بعد الأولى في مرمى ساسوولو «6ـ2» لحساب المرحلة التاسعة.

وختم الدولي دافيدي فراتيزي، المعار من إنتر ميلان، المهرجان بالثالث في الدقيقة الأخيرة، ليمنح فريقه الفوز العاشر، مقابل تعادلين، ويرفع رصيده إلى 32 نقطةً مبتعدًا بفارق أربعٍ عن مطارده المباشر إنتر ميلان، حامل اللقب، الذي يحلُّ ضيفًا على جاره أتالانتا، الأحد.

في المقابل، تجمَّد ليتشي، الذي لم يحقق أي انتصارٍ منذ أكثر من شهرٍ، عند عشر نقاطٍ بالمركز الـ 14.

بدوره، استعاد كومو، مفاجأة الموسم الماضي، نغمة الانتصارات عقب خسارته أمام إنتر 0ـ2 في المرحلة الماضية بتغلُّبه على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين، سجلهما الإسباني خاكوبو رامون «24»، والفرنسي لوكاس داكونيا «56».

وارتقى كومو، الذي استعدَّ جيدًا لاستضافة أيك أثينا اليوناني الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحَّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل استقبال يوفنتوس الأحد، إلى المركز الرابع مؤقتًا بـ 26 نقطةً بفارق اثنتين أمام ميلان، الذي يستضيف فروزينوني، الأحد.