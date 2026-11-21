كشفت الجمعية العمومية لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن تسجيل إيراداتٍ قياسيةٍ، لامست مليار يورو خلال السنة المالية 2025ـ2026، مع بلوغ عتبة 500 ألف عضوٍ للمرة الأولى.

وكان الفريق البافاري تُوِّج بطلًا لألمانيا للمرة الـ 35، مايو الماضي، وشهد تضاعف عدد أعضائه خلال 12 عامًا من 250 ألف عضوٍ عام 2014 إلى 500 ألفٍ في 2026.

ويؤكد مسؤولو بايرن أنهم يديرون النادي الرياضي، الذي يضمُّ أكبر عددٍ من الأعضاء في العالم ممن يملكون حق التصويت في الجمعية العمومية.

وأعلن يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي، تسجيل إيراداتٍ قياسيةٍ، بلغت 988.2 مليون يورو «1.083 مليار دولار» بزيادة عشرة ملايين يورو مقارنةً بالسنة المالية التي قبلها «978.3 مليون».

وقال في تصريحاتٍ صحافيةٍ: «أسس بايرن متينةٌ. من الصعب مواصلة النمو، ومع ذلك نقترب من الحاجز التاريخي المتمثِّل في مليار يورو»

وعلى الرغم هذه الأرقام الجيدة إلا أن دريسن أكد: «سيبقى مبدأنا مستقبلًا أيضًا عدم إنفاق أموالٍ تفوق ما حققناه من إيراداتٍ». مبينًا أن النادي «لن يشارك في جنون سوق الانتقالات، بل سيسلك طريقه الخاص».

وحقق بايرن في 2025ـ2026 أرباحًا بعد الضرائب، بلغت 22.8 مليون يورو بتراجعٍ عن 27.1 مليون في 2024ـ2025، و43.1 مليون في 2023ـ2024.

ويمتلك النادي 70% من الأسهم، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في نظامه الأساسي، فيما تتقاسم أربع شركاتٍ النسبة المتبقية، وهي أديداس، وأودي، وأليانز، وفيسمان، وجميعها ذات جذورٍ في بافاريا.