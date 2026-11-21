انفرد فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول بصدارة الدوري بفوزه الصعب على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1ـ0، السبت، لحساب المرحلة العاشرة.

وتخطى دورتموند شريكه السابق بايرن ميونيخ، حامل اللقب بنقطتين، بعد تعادله الجمعة مع ضيفه كولن 1ـ1 في افتتاح المرحلة.

وكان هدف فيليكس نيمتشا في الدقيقة 80 كفيلًا برفع رصيد دورتموند إلى 24 نقطة وتحقيق فوزه السابع في الدوري من دون خسارة.

وجاء الفوز بعد ثلاث مباريات صعبة على الفريق أوّلها خارج ملعبه أمام أرسنال الإنجليزي في الجولة الخامسة لدوري الأبطال، قبل استضافة باير ليفركوزن محليًّا، ثم آينتراخت فرانكفورت ضمن مسابقة الكأس.

وكان من المفترض أن تكون المباراة بمثابة اختبار سهل للاعبي المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أمام متذيل الترتيب الذي لم يحقق سوى أربع نقاط منذ بداية الموسم، لكنه احتاج إلى خطأ فادح من الحارس دانيال باتس الذي أفلت كرة سدَّدها نيمتشا من داخل المنطقة قبل عشر دقائق من النهاية.

وهذه المباراة الثانية فقط التي يخوضها دورتموند من دون هدافه الغيني سيرهو جيراسي المصاب.

بدوره، سحق باير ليفركوزن ضيفه بادربورن بأربعة أهداف نظيفة سجَّلها البرتغالي أفونسو موريرا «14 و47»، التشيكي باتريك شيك «51» والأرجنتيني إيكي فرنانديس «59».

وهو الفوز الثاني على التوالي لليفركوزن والسادس في البطولة، فرفع به رصيده إلى 19 نقطة مقابل 10 نقاط لبادربورن.

وحقق لايبزيج نتيجة عريضة هو الآخر وكانت على حساب مضيفه أونيون برلين 5ـ1.

سجَّل للايبزيج، الذي يستضيف لانس الفرنسي في منتصف الأسبوع، كل من النرويجي أنتونيو نوسا «18» من ركلة جزاء، البرازيلي رومولو «50»، براين جرودا «72»، البديل روكو رايتس «76» وريدله باكو «89»، فيما سجَّل السويسري ميشيل آيبيشر هدف الشرف لأصحاب الأرض «41».

بهذا الانتصار رفع لايبزيج رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الرابع، بينما بقي فريق العاصمة في المركز الـ16 بسبع نقاط.

وأهدى يوناثان بوركارت فريقه آينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه هوفنهايم بهدف نظيف في الدقيقة 25، قبل إهداره ركلة جزاء «44». وأهدر الكرواتي أندريه كراماريتش بدوره ركلة جزاء لهوفنهايم «41»، قبل طرد زميله التركي أوزان كاباك «90+3».

كما فاز فرايبورج على مضيفه إلفرسبيرج بهدف دون رد سجَّله الكرواتي إيجور ماتانوفيتش «68».