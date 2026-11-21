غادر الدولي ديزيريه دويه، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، ملعب مباراة حامل اللقب أمام نيس، على نقَّالة وهو يذرف الدموع، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى في الدقيقة «38» ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأصيب الدولي الفرنسي أثناء محاولته الاستدارة بالكرة، ما نجم عنها التواء في الركبة قبل أن يسقط أرضًا متألمًا، ما أثار قلق زملائه الذين طالبوا بسرعة دخول الجهاز الطبي إلى أرض الملعب، في وقت كان فريقه متقدمًا 2ـ1 بفضل هدف سجَّله دويه نفسه «32» بعد هدف قبله بدقيقة عبر سيني مايولو «31» من ركلة جزاء.

وكان باريس استعاد السبت خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والقائد البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي نونو مينديش، الظهير الأيسر، بعد تعافيهم من إصابات عضلية، وشارك الأخير أساسيًا أمام نيس.

لكن الفريق لا يزال يفتقد خدمات الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة برشلونة بدوري الأبطال في 20 أكتوبر.