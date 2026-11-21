أكد سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، أن التتويج ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية يمثل الهدف الأول لإدارته في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه لا عذر للفريق الأول لكرة القدم في حال الإخفاق في تحقيق هذا اللقب.

جاء ذلك خلال حديث المسحل في لقاء إعلامي مفتوح استضافه مقر نادي الاتفاق، السبت بحضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، واستعرض فيه أبرز ملفات النادي الإدارية والفنية والجماهيرية.

وأوضح رئيس نادي الاتفاق أن إدارته حرصت منذ توليها المسؤولية على تعزيز التواصل مع الجميع، ولمّ الشمل، وتسوية كافة الخلافات السابقة داخل البيت الاتفاقي، مؤكدًا أن الجميع بات يقف على قلب واحد لخدمة مصلحة النادي وإعادته إلى دائرة المنافسة ومنصات التتويج.

وفيما يتعلق بالملف المالي، أقر المسحل بوجود تحديات مالية واجهت النادي وأثرت سابقًا على توفير الرواتب، لكنه أشار إلى أن الإدارة عملت على إيجاد حلول سريعة وسط تفهّم كبير من اللاعبين، نافيًا أن يكون لعقد الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق السابق أي علاقة بتلك الضائقة المالية، لافتًا إلى أن النادي استفاد كثيرًا من خبرة جيرارد في تطوير بنية النادي، وهو نهج باتت أندية أخرى تقلده حاليًا.

وعن ملف الحضور الجماهيري، أشار المسحل إلى وجود مساعٍ جادة لعلاج ظاهرة العزوف وتوسيع القاعدة الشعبية للنادي عبر التواصل مع الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن الجمهور هو المحفز الحقيقي للاعبين، ولفت في الوقت ذاته إلى وجود معوقات خارجة عن إرادة الإدارة، مثل الازدحام المروري ومواقف السيارات، موضحًا العمل على إيجاد حلول تسهل حضور المشجعين واستمتاعهم بالمباريات.

كما كشف عن تعطل مشروع بناء مركز ترفيهي متكامل في محيط ملعب النادي لأسباب وصفها بالخارجة عن إرادتهم على الرغم من أن الإدارة قطعت شوطاً في المفاوضات مع المستثمرين.

وفي سياق متصل، أعرب المسحل عن سعادته بالتطور الذي يشهده نادي القادسية، مبينًا أن نجاح أي نادٍ يعد نجاحًا للمنطقة الشرقية، نافيًا أي تواصل للعب على ملعب أرامكو، مؤكدًا أن ملعب الاتفاق الحالي يكفي ويفي بالغرض.

ورأى المسحل أن المواجهة المرتقبة أمام الهلال السبت المقبل في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي ستكون صعبة نظرًا لامتلاك المنافس دكة بدلاء تضاهي العناصر الأساسية، لكنه أكد أن الاتفاق سيدخل اللقاء بهدف الفوز تحت قيادة مدرب وصفه بالشجاع ولا يهاب المنافسين على نحو ما أظهرته مباريات الفريق السابقة أمام الفرق الكبيرة.

واختتم المسحل حديثه بالتطرق إلى مستقبله الإداري، موضحًا أنه لا يحدد بمفرده مسألة الترشح لفترة رئاسية ثانية من عدمها، وأن الموضوع لم يُطرح للنقاش بعد والوقت غير مناسب لبحثه حاليًا، تاركًا القرار النهائي لاجتماعات الجمعية العمومية والأعضاء الذهبيين للاتفاق والتشاور لما فيه مصلحة النادي.