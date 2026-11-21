كلَّف نادي الفيصلي التونسي محمد دحمان بمهمة تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإيطالي جيوفاني سوليناس، المستقيل من منصبه، حسبما كشف عنه السبت.

وأعلن النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، قبول استقالة الإيطالي سوليناس بعد اتفاق الطرفين، معربًا عن خالص شكره وتقديره على جهوده الكبيرة وعمله الاحترافي، مثمنًا نتائجه الإيجابية خلال فترة إشرافه الفنية.

وأشار النادي إلى أنه قرَّر تكليف دحمان بتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا له التوفيق في مهمته لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

ويأتي رحيل سوليناس «58 عامًا» بعد نحو ثلاثة أشهر من تجديد عقده مع الفيصلي.

وقاد المدرب الإيطالي «عنابي سدير» للصعود إلى دوري روشن السعودي بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وفي الموسم الجاري، أشرف سوليناس على الفيصلي في 12 مباراة بدوري روشن، حقق خلالها الفريق انتصارين وأربعة تعادلات، بينما خسر ست مواجهات، ليحصد الفريق 10 نقاط وضعته في المركز الـ15 بعد مرور 12 جولة.

في المقابل، يملك دحمان خبرة كبيرة في الملاعب السعودية، إذ سبق له تدريب عدة الأندية، أبرزها القادسية والحزم والعين والبكيرية.